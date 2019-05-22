Стоит внимательно присмотреться к нефтянке и Сбербанку - ИК "ФИНАМ"

"На российском фондовом рынке продолжается рост. Индекс МосБиржи с начала дня вырос почти на 1%, достигнув 2642 пунктов. Драйверами роста среди наиболее ликвидных акций являются акции Сбербанка (+1,7%) и ГМК "Норникель" (+2%). Стоит внимательно присмотреться к нефтянке, а также обратить внимание на Сбербанк, который потенциально может существенно вырасти", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

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