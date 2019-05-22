Финансовые показатели Газпром нефти за 1К19 поддерживают наш позитивный взгляд на бумагу - Газпромбанк

Газпром нефть вчера опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 1К19, продемонстрировав сильные показатели чистой прибыли и СДП.

"Выручка ожидаемо снизилась относительно предыдущего квартала вследствие ослабления цен на нефть и сокращения объемов добычи углеводородов и нефтепереработки, - указывает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. - При этом Газпром нефть, как и Роснефть, увеличила EBITDA в рублевом выражении на ~8% кв/кв, а также показала значительный рост чистой прибыли. Чистая прибыль акционерам повысилась на ~38% кв/кв (~55% г/г) до 108 млрд руб. (1,6 млрд долл.) в 1К19. Свободный денежный поток (СДП) существенно улучшился, составив 87 млрд руб. (1,3 млрд долл.), что отражает сокращение капзатрат (на ~31% в рублевом выражении). Чистый долг вырос примерно на 520 млн долл. относительно уровня 2018 г. до 51,0 млрд долл. Чистая долговая нагрузка в долларовом и рублевом выражении осталась без изменений по сравнению с предыдущим кварталом и составила 0,8x, благодаря сильному показателю EBITDA. Финансовые показатели Газпром нефти за 1К19 поддерживают наш позитивный взгляд на бумагу, которая в настоящий момент торгуется с потенциалом роста в 29% к нашей целевой цене, установленной на основе метода дисконтированных денежных потоков (ДДП), в 35,0 долл./ГДР. В скором времени Газпром нефть планирует представить инвестсообществу новую среднесрочную стратегию развития, которая, на наш взгляд, может послужить новым катализатором роста котировок".