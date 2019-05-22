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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок ухитряется сохранять позитив, несмотря на общие риски - Saxo Bank
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22 мая 2019 года 14:37
Рынок ухитряется сохранять позитив, несмотря на общие риски - Saxo Bank
"Рынок ухитряется сохранять на лице позитивную мину, несмотря на общие риски, связанные с торговым противостоянием США и Китая, - констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Американский рынок акций вчера закрылся с неплохим приростом - после того как США отложили на 90 дней вступление в силу запретов для Huawei, что может рассматриваться как попытка исправить ситуацию. Тем временем с китайской стороны накал риторики даже усилился; по последним предположениям, Китай может ограничить экспорт редкоземельных минералов, играющих очень важную роль во многих технических и военных областях. Рынок выглядит необъяснимо беспечным. Я до сих пор не могу понять поведение рынка акций США и риск-спредов на других рынках (например, высокодоходных корпоративных облигаций и облигаций развивающихся стран), которые несколько увеличились, но не сказать, что горят красным. Правда, на рынках акций в развивающихся странах заметно сильное беспокойство, так что не всё одинаково. Сегодня вечером мы увидим протокол заседания FOMC, но рынок так зациклен на рисках новостей по американо-китайскому торговому конфликту, что неясно, принесет ли это что-либо. Ни одна попытка реакции на "голубиный" сдвиг ФРС после решающей смены курса Пауэллом в январе не смогла привести к сколько-нибудь длительному ослаблению USD".
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22 мая 2019 года 17:57
На рынке угля началась коррекция после нескольких месяцев роста, - констатирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Кроме того, продолжается расхождение между динамикой котировок на мировых площадках и в Китае, крупнейшем... читать дальше
.22 мая 2019 года 16:00
"Мы считаем, что "Газпром нефть" сохранит коэффициент долговой нагрузки немного ниже 1.0x, направив денежные потоки на новые проекты и выплату дивидендов. Еврооблигации SIBNEF торгуются с премией 10-15 б.п. к кривой доходности "Газпрома" (Baa2/BBB-/BBB-) и выглядят справедливо оцененными", -... читать дальше
.22 мая 2019 года 13:42
"Цены на нефть сейчас "охлаждаются". Отчет Американского института нефти показал неожиданный рост объема запасов сырой нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:50
"Спрос на российский риск сохраняется на высоком уровне – доходность 10-летнего "бенчмарка" снова обновила минимумы с февраля прошлого года, достигнув 4,24% годовых. "Бенчмарки" Индонезии и ЮАР прибавили 1-2 б.п. по доходности, Бразилии и Мексики снизились 1-2 б.п. Доходность UST’10 продолжает... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:28
"Нефть на сегодняшнее утро перешла к снижению ввиду затухания геополитических рисков и переоценки темпов роста мировой экономики. ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в текущем году до 3,2% с 3,3% на фоне эскалации торговых войн. Запасы от API не совпали с консенсусом, показав рост запасов... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:10
"Нефтяные котировки во вторник консолидировались вблизи прежних уровней на фоне сохранения ключевых драйверов рынка. Фьючерсы на Brent сохраняют прежний ценовой диапазон - $71,8-73,5 за баррель. Постепенно котировки смещаются в нижнюю часть диапазона, что увеличивает риски снижения в краткосрочной... читать дальше
.22 мая 2019 года 09:26
Фондовые индексы США выросли во вторник на новостях про Huawei. Фондовые индексы АТР слабо меняются в среду. Нефть дешевеет на глобальных рисках, Brent опустилась ниже $72 за баррель. читать дальше
.21 мая 2019 года 16:45
"Движения нефти остаются в коридоре $71-73. Итоги заседания технического комитета ОПЕК+ в минувшие выходные не привнесли существенных изменений в настроения рынка. Полагаем, что потенциал роста в нефти сохраняется. "Боковое" движение цен за отсутствием активизации драйверов определятся... читать дальше
.21 мая 2019 года 14:42
Готовность ФРС к началу смягчения монетарной политики удерживает финансовые рынки от сильного падения - Райффайзенбанк
"Дж. Пауэлл вчера высказался относительно рисков для американской экономики: есть большой долг (и он сейчас в отношении к ВВП выше, чем был в преддверии ипотечного кризиса), который сконцентрирован в корпоративном сегменте, и некоторые компании могут испытать финансовый стресс. Однако, по его... читать дальше
.21 мая 2019 года 14:27
По мнению руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха, мировой рынок облигаций находится под воздействием целого ряда противоречивых факторов. Свежая статистика оставляет желать лучшего. Так, например, важный для игроков индекс деловой активности от... читать дальше
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