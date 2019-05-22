Рынок ухитряется сохранять позитив, несмотря на общие риски - Saxo Bank

"Рынок ухитряется сохранять на лице позитивную мину, несмотря на общие риски, связанные с торговым противостоянием США и Китая, - констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Американский рынок акций вчера закрылся с неплохим приростом - после того как США отложили на 90 дней вступление в силу запретов для Huawei, что может рассматриваться как попытка исправить ситуацию. Тем временем с китайской стороны накал риторики даже усилился; по последним предположениям, Китай может ограничить экспорт редкоземельных минералов, играющих очень важную роль во многих технических и военных областях. Рынок выглядит необъяснимо беспечным. Я до сих пор не могу понять поведение рынка акций США и риск-спредов на других рынках (например, высокодоходных корпоративных облигаций и облигаций развивающихся стран), которые несколько увеличились, но не сказать, что горят красным. Правда, на рынках акций в развивающихся странах заметно сильное беспокойство, так что не всё одинаково. Сегодня вечером мы увидим протокол заседания FOMC, но рынок так зациклен на рисках новостей по американо-китайскому торговому конфликту, что неясно, принесет ли это что-либо. Ни одна попытка реакции на "голубиный" сдвиг ФРС после решающей смены курса Пауэллом в январе не смогла привести к сколько-нибудь длительному ослаблению USD".