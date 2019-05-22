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22 мая 2019 года 14:12
Газпром нефть: свободный денежный поток уходит акционерам - Райффайзенбанк
"Вчера Газпром нефть (BBB-/Baa2/BBB-) опубликовала результаты по итогам 1 кв. 2019 г., которые мы оцениваем положительно с точки зрения кредитного профиля компании, - указывает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. - Несмотря на сокращение выручки на 12% кв./кв. на фоне снижения цен на нефть на 8% кв./кв. и суммарной добычи на 3,3% кв./кв., показатель EBITDA вырос на 8% кв./кв. благодаря повышению рентабельности экспорта нефти и нефтепродуктов из-за сокращения пошлин. Более того, снижение прочих неоперационных расходов позволило увеличить чистую прибыль на 35% кв./кв. В 1 кв. Газпром нефть смогла сгенерировать значительный свободный денежный поток в 79 млрд руб., и вдобавок к этому получила 87 млрд руб. от продажи основных средств. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Газпром выкупил у Газпром нефти здание «Лахта центр» за 120 млрд руб. Часть свободных средств была направлена на выплату дивидендов в размере 104 млрд руб.". В результате Чистый долг существенно сократился, а долговая нагрузка снизилась до 0,67х с 0,83х Чистый долг/EBITDA LTM. Также эксперт отметил значительное уменьшение краткосрочной задолженности до 57,6 млрд руб., что с лихвой покрывается свободными средствами на счетах в размере 323,4 млрд руб. В целом менеджмент компании считает текущий уровень долговой нагрузки комфортным, и дальнейшее ее сокращение не планируется. "На телеконференции менеджмент подтвердил, что не намерен увеличивать капитальные вложения, которые могут остаться на уровне прошлого года (375 млрд руб.). По нашим оценкам, операционный денежный поток компании может превысить 550 млрд руб., что полностью покроет капитальные затраты и дивидендные выплаты за 2019 г. (175 млрд руб., по нашим оценкам). В последующие годы возможно некоторое сокращение капзатрат в пользу роста дивидендов. Напомним, что ранее менеджмент объявлял о планах по постепенному увеличению процента отчисления на дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО (с 37,5% в 2018 г.)", -заключает Андрей Полищук.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
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22 мая 2019 года 17:57
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.22 мая 2019 года 16:00
"Мы считаем, что "Газпром нефть" сохранит коэффициент долговой нагрузки немного ниже 1.0x, направив денежные потоки на новые проекты и выплату дивидендов. Еврооблигации SIBNEF торгуются с премией 10-15 б.п. к кривой доходности "Газпрома" (Baa2/BBB-/BBB-) и выглядят справедливо оцененными", -... читать дальше
.22 мая 2019 года 14:37
"Рынок ухитряется сохранять на лице позитивную мину, несмотря на общие риски, связанные с торговым противостоянием США и Китая, - констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Американский рынок акций вчера закрылся с неплохим приростом - после того как США отложили на 90 дней... читать дальше
.22 мая 2019 года 13:42
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.22 мая 2019 года 10:50
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.22 мая 2019 года 10:28
"Нефть на сегодняшнее утро перешла к снижению ввиду затухания геополитических рисков и переоценки темпов роста мировой экономики. ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в текущем году до 3,2% с 3,3% на фоне эскалации торговых войн. Запасы от API не совпали с консенсусом, показав рост запасов... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:10
"Нефтяные котировки во вторник консолидировались вблизи прежних уровней на фоне сохранения ключевых драйверов рынка. Фьючерсы на Brent сохраняют прежний ценовой диапазон - $71,8-73,5 за баррель. Постепенно котировки смещаются в нижнюю часть диапазона, что увеличивает риски снижения в краткосрочной... читать дальше
.22 мая 2019 года 09:26
Фондовые индексы США выросли во вторник на новостях про Huawei. Фондовые индексы АТР слабо меняются в среду. Нефть дешевеет на глобальных рисках, Brent опустилась ниже $72 за баррель. читать дальше
.21 мая 2019 года 16:45
"Движения нефти остаются в коридоре $71-73. Итоги заседания технического комитета ОПЕК+ в минувшие выходные не привнесли существенных изменений в настроения рынка. Полагаем, что потенциал роста в нефти сохраняется. "Боковое" движение цен за отсутствием активизации драйверов определятся... читать дальше
.21 мая 2019 года 14:42
Готовность ФРС к началу смягчения монетарной политики удерживает финансовые рынки от сильного падения - Райффайзенбанк
"Дж. Пауэлл вчера высказался относительно рисков для американской экономики: есть большой долг (и он сейчас в отношении к ВВП выше, чем был в преддверии ипотечного кризиса), который сконцентрирован в корпоративном сегменте, и некоторые компании могут испытать финансовый стресс. Однако, по его... читать дальше
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