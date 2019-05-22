Цены на нефть сейчас "охлаждаются" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Цены на нефть сейчас "охлаждаются". Отчет Американского института нефти показал неожиданный рост объема запасов сырой нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали снижения на 599 тысяч баррелей. Данные по запасам от министерства энергетики США выйдут в среду. В понедельник Дональд Трамп опубликовал твит с угрозой применить силу в отношении Ирана, в случае если страна атакует интересы США на Ближнем Востоке. Но во вторник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн сказал, что, хотя угрозы со стороны Ирана остаются достаточно высокими, в ближайшем времени нападение Ирана на американские объекты невозможно благодаря предпринятым Пентагоном мерам сдерживания. Способствовало охлаждению цен и то, что совет министров Саудовской Аравии заявил, что Королевство приложит ослабления напряженности на Ближнем Востоке", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.