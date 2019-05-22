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Главная / Аналитикам / Аналитика / ОФЗ полностью отыграли возможное снижение ставки на 50 б.п. - Райффайзенбанк
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22 мая 2019 года 13:13
ОФЗ полностью отыграли возможное снижение ставки на 50 б.п. - Райффайзенбанк
"ОФЗ полностью отыграли возможное снижение ставки на 50 б.п. С прошлой недели на рынке ОФЗ произошла существенная положительная переоценка бумаг, при этом доходности сдвинулись вниз на 15-22 б.п., а все выпуски с погашением до 5 лет ушли ниже ключевой ставки. По динамике ОФЗ выбились из остальных долговых рынков GEM, на которых единой ценовой динамики не наблюдалось (доходности 10-летних бумаг Мексики и Бразилии выросли, ЮАР и Индии - опустились). Как следствие, явных катализаторов для такого сильного движения на локальном рынке не было. Возможно, некоторые участники восприняли высказывания ЦБ РФ как сигнал снижения ключевой ставки в этом году", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Однако реакция, по мнению эксперта, является избыточной: сейчас доходности ОФЗ предполагают почти 100%-ную вероятность снижения ключевой ставки в этом году, по крайней мере, на 50 б.п. (то есть на текущих уровнях для российских банков, ориентирующихся главным образом на уровень ключевой ставки, ОФЗ выглядят дорого). Более вероятной причиной произошедшей переоценки могли стать покупки нерезидентов (для них рублевая ключевая ставка не столь значима, как долларовая ставка, которая с вероятностью, близкой к 100%, будет снижаться) на вторичном рынке. Ранее по каким-то причинам они этого избегали (брали сколько могли на первичном рынке и уходили до следующего аукциона). Вероятно, после того, как основной объем госбумаг куплен, им понадобилась положительная переоценка. "В сравнении с кривой CCS выпуски ОФЗ перестали выглядеть недооцененными: спред 5-летних ОФЗ – CCS сейчас ниже 18-месячного среднего. Мы закрываем свою идею о покупке среднесрочных ОФЗ вместе с покупкой CCS от 17 апреля, спред сузился со 105 б.п. до 77 б.п., хотя ожидаем, что с большой вероятностью текущая волна позитива позволит спреду опуститься до 60-70 б.п.", - резюмирует Денис Порывай.
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