Спрос на акции тянет за собой рубль - FxPro

"Российская валюта по-прежнему оказывает уверенное сопротивление дорожающему доллару, - отмечает аналитики FxPro. - Пара USD/RUB в среду утром торговалась практически без изменений, на уровне 64.42, после снижения на 11 копеек накануне. EUR/RUB теряет с утра 2 копейки, опускаясь до 71.89 и продолжая вчерашний спад на 15 копеек. При этом, доллар вернулся в область двухлетних максимумов к корзине из 6-ти ведущих мировых валют. Также стоит отметить, что умеренный тренд на укрепление USD с начала этого года стал за последний месяц заметно более интенсивным. Нельзя сказать, что рост рубля опирается на поведение нефти: Brent с утра провалилась под отметку $71 и теряет 1.7% с начала недели. Повышение курса доллара, в который заложена реакция рынков на нефть, усиливает давление на котировки. Пожалуй, главным фактором поддержки рубля сейчас является повышенный спрос на российские активы в целом. Санкционному давлению на Иран и торговым спорам с Китаем пока удается оттягивать внимание США от действий против России. Кроме того, новостной триггер в виде высоких дивидендов (объявленных и ожидаемых) подпитывает спекулятивный приток инвесторов в рубль для дальнейших покупок акций национальных компаний".