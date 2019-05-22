Рынок акций РФ "дрейфует" у исторических максимумов - БКС

"Рынок акций РФ сегодня торгуется нейтрально. Баланс обеспечивают позитивное закрытие американского рынка и откат цен на нефть ниже 72 долларов за баррель на росте запасов энергоресурсов в США (API) при ожидаемом сокращении. Акции технологических компаний помогли росту Уолл-стрит накануне после того, как США временно ослабили ограничения в отношении китайской компании Huawei Technologies. Тем не менее, рост пошлин на китайские товары может повысить темпы инфляции в США, что делает проблематичным снижение ключевой ставки ФРС в конце года, на что рассчитывали многие биржевики. Об этом уже недвусмысленно сказал глава Федрезерва Джером Пауэлл. Тем не менее, публикация протоколов заседания ФРС сегодня позволит прояснить палитру мнений внутри регулятора. Одними из лидеров роста на российском фондовом рынке стали акции "Газпромнефти", прибавляющие более двух процентов после публикации вчера финансового отчета за первый квартал по МСФО. Снижение чистого долга стало позитивным сюрпризом отчетности. Чистый долг составил $6,9 млрд (без учета лизинга), сократившись на 9% к/к после передачи "Газпрому" "Лахта-центра", который ранее находился на балансе "Газпромнефти". Кроме того, и показатель чистой прибыли оказался лучше консенсуса. Большое значение для всех финансовых активов будут иметь аукционы по размещению ОФЗ. На ожиданиях снижения ключевой ставки Центробанком уже в июне интерес к бумагам со стороны нерезидентов в последние недели стабильно высокий, и понятно, что облигационные и фондовые рынки обычно коррелируют, поэтому позитив с рынка "бондов" может отразиться и на фондовом рынке", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.