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22 мая 2019 года 12:26
Рынок акций РФ "дрейфует" у исторических максимумов - БКС
"Рынок акций РФ сегодня торгуется нейтрально. Баланс обеспечивают позитивное закрытие американского рынка и откат цен на нефть ниже 72 долларов за баррель на росте запасов энергоресурсов в США (API) при ожидаемом сокращении. Акции технологических компаний помогли росту Уолл-стрит накануне после того, как США временно ослабили ограничения в отношении китайской компании Huawei Technologies. Тем не менее, рост пошлин на китайские товары может повысить темпы инфляции в США, что делает проблематичным снижение ключевой ставки ФРС в конце года, на что рассчитывали многие биржевики. Об этом уже недвусмысленно сказал глава Федрезерва Джером Пауэлл. Тем не менее, публикация протоколов заседания ФРС сегодня позволит прояснить палитру мнений внутри регулятора. Одними из лидеров роста на российском фондовом рынке стали акции "Газпромнефти", прибавляющие более двух процентов после публикации вчера финансового отчета за первый квартал по МСФО. Снижение чистого долга стало позитивным сюрпризом отчетности. Чистый долг составил $6,9 млрд (без учета лизинга), сократившись на 9% к/к после передачи "Газпрому" "Лахта-центра", который ранее находился на балансе "Газпромнефти". Кроме того, и показатель чистой прибыли оказался лучше консенсуса. Большое значение для всех финансовых активов будут иметь аукционы по размещению ОФЗ. На ожиданиях снижения ключевой ставки Центробанком уже в июне интерес к бумагам со стороны нерезидентов в последние недели стабильно высокий, и понятно, что облигационные и фондовые рынки обычно коррелируют, поэтому позитив с рынка "бондов" может отразиться и на фондовом рынке", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
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22 мая 2019 года 17:57
На рынке угля началась коррекция после нескольких месяцев роста, - констатирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Кроме того, продолжается расхождение между динамикой котировок на мировых площадках и в Китае, крупнейшем... читать дальше
.22 мая 2019 года 16:00
"Мы считаем, что "Газпром нефть" сохранит коэффициент долговой нагрузки немного ниже 1.0x, направив денежные потоки на новые проекты и выплату дивидендов. Еврооблигации SIBNEF торгуются с премией 10-15 б.п. к кривой доходности "Газпрома" (Baa2/BBB-/BBB-) и выглядят справедливо оцененными", -... читать дальше
.22 мая 2019 года 14:37
"Рынок ухитряется сохранять на лице позитивную мину, несмотря на общие риски, связанные с торговым противостоянием США и Китая, - констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Американский рынок акций вчера закрылся с неплохим приростом - после того как США отложили на 90 дней... читать дальше
.22 мая 2019 года 13:42
"Цены на нефть сейчас "охлаждаются". Отчет Американского института нефти показал неожиданный рост объема запасов сырой нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:50
"Спрос на российский риск сохраняется на высоком уровне – доходность 10-летнего "бенчмарка" снова обновила минимумы с февраля прошлого года, достигнув 4,24% годовых. "Бенчмарки" Индонезии и ЮАР прибавили 1-2 б.п. по доходности, Бразилии и Мексики снизились 1-2 б.п. Доходность UST’10 продолжает... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:28
"Нефть на сегодняшнее утро перешла к снижению ввиду затухания геополитических рисков и переоценки темпов роста мировой экономики. ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в текущем году до 3,2% с 3,3% на фоне эскалации торговых войн. Запасы от API не совпали с консенсусом, показав рост запасов... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:10
"Нефтяные котировки во вторник консолидировались вблизи прежних уровней на фоне сохранения ключевых драйверов рынка. Фьючерсы на Brent сохраняют прежний ценовой диапазон - $71,8-73,5 за баррель. Постепенно котировки смещаются в нижнюю часть диапазона, что увеличивает риски снижения в краткосрочной... читать дальше
.22 мая 2019 года 09:26
Фондовые индексы США выросли во вторник на новостях про Huawei. Фондовые индексы АТР слабо меняются в среду. Нефть дешевеет на глобальных рисках, Brent опустилась ниже $72 за баррель. читать дальше
.21 мая 2019 года 16:45
"Движения нефти остаются в коридоре $71-73. Итоги заседания технического комитета ОПЕК+ в минувшие выходные не привнесли существенных изменений в настроения рынка. Полагаем, что потенциал роста в нефти сохраняется. "Боковое" движение цен за отсутствием активизации драйверов определятся... читать дальше
.21 мая 2019 года 14:42
Готовность ФРС к началу смягчения монетарной политики удерживает финансовые рынки от сильного падения - Райффайзенбанк
"Дж. Пауэлл вчера высказался относительно рисков для американской экономики: есть большой долг (и он сейчас в отношении к ВВП выше, чем был в преддверии ипотечного кризиса), который сконцентрирован в корпоративном сегменте, и некоторые компании могут испытать финансовый стресс. Однако, по его... читать дальше
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