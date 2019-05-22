Курс доллара на сегодня остаётся привычным - 64,5 рубля, курс евро - 72 рубля - Локо-Банк

"Российский рынок продолжает работу вопреки мировым драйверам экономики. Несмотря на натянутую ситуацию с торговым соглашением КНР и США, угрозы введения новых санкций в адрес России, неоднозначность на развивающихся рынках, в том числе АТР, ММВБ вырос выше отметок 2610 пунктов, а долларовый индекс РТС торгуется около 1280 пунктов. Обеспечивают этот "буйный рост" повышение ценности акций российских компаний нефтегазового сектора, сохранение высокого спроса на государственный долг, высокая доходность по рублевым бумагам, а также высокие цены на нефть, которая сейчас предлагается по цене 71,5 доллара за баррель. Сегодня реакцию рынка может вызвать предложение Минфина РФ вернуться к торгам ОФЗ с ограниченным лимитом, решение США по вопросу внесения ещё 5 китайских технологических копаний в "черные" списки, а также публикация данных о коммерческих запасах нефти США за неделю. Курс доллара на сегодня остаётся привычным - 64,5 рубля, курс евро - 72 рубля, никаких событий в пользу резкого изменения обменных соотношений сегодня не ожидается", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.