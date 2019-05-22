Доходности ОФЗ снизились после заявлений Минфина о том, что ведомство может на аукционах сократить предложение - Уралсиб

Вчера в первой половине дня ОФЗ подешевели в среднем на 0,1–0,2 п.п., однако к концу сессии глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский сделал ряд заявлений, которые изменили расклад на рынке. Наиболее значимыми, по мнению аналитика корпорации Уралсиб Ольги Стериной, были следующие. Поскольку Минфин сейчас опережает план по займам, во втором полугодии он может снизить объем предложения, вернувшись к старому механизму проведения аукционов, то есть будет устанавливать лимиты предложения, чтобы не допустить отсутствия возможности предлагать бумаги рынку в конце года. Кроме того, ведомство намерено более жестко подходить к предоставлению премий и предлагать облигации, которые труднее размещать. Программа внутренних заимствований может быть сокращена либо в пользу увеличения внешних привлечений, либо просто в зависимости от хода исполнения бюджета

"На прошлой неделе были внесены на рассмотрение поправки в бюджет, согласно которым программа чистый внутренних заимствований может быть снижена на 127 млрд руб. до 1,578 трлн руб. Вчерашние заявления вызвали покупки в сегменте ОФЗ, и доходности вдоль кривой упали на 4–7 б.п. по итогам сессии. Как известно, с февраля нынешнего года Минфин перешел к безлимитному предложению ОФЗ на аукционах, в результате за неполных пять месяцев года он занял на рынке 1,15 трлн руб. (примерно половина намеченного годового валового объема), перевыполнив оба квартальных плана. Несмотря на то что министерство идет с опережением графика, говорить об отсутствии рисков выполнения плана пока нельзя. Например, в настоящее время в нескольких комитетах Сената США активно идут обсуждение санкций в отношении РФ. К тому же летом на рынке традиционно наблюдается затишье. Так или иначе, теперь интересно, когда российский Минфин перейдет от слов к делу и как, например, пройдут сегодняшние аукционы", - отмечает Ольга Стерина.

"Инвесторам сегодня будут предложены пятилетние ОФЗ 26227, чего мы не ожидали, поскольку данный выпуск размещался на прошлой неделе, - указывает эксперт. - Видимо, рекордный спрос на него (184 млрд руб.) подвигнул Минфин вновь выбрать эту бумагу. На прошлой неделе было продано облигаций на 95 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 8,03% годовых, что не предполагало премии ко вторичному рынку. Вчера доходность выпуска составляла уже почти 7,8% годовых. Далее будут доразмещаться относительно новые одиннадцатилетние ОФЗ 26228. Этот выпуск не предлагался сравнительно давно, предыдущий аукцион, который был первым, состоялся в конце апреля. Несмотря на то что при дебюте спрос составил 39,3 млрд руб., было продано бумаг на 4,6 млрд руб. с доходностью 8,4% годовых. Вчера вечером выпуск торговался под 7,95% годовых. Впрочем, понятно, что он неликвиден".