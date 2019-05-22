Сегодня вновь ждем успешного размещения ОФЗ на аукционах - РФПИ

"На долговом рынке доходности американских US-Treasuries еще выросли на 2-3 б.п., но реакция основных ЕМ рынков была вновь смешанной. Доходности российских бумаг, учитывая одни из лучших фундаментальных показателей РФ среди сопоставимых стран, продолжили снижаться в пределах 1-3 б.п. в евробондах и 2-5 б.п. в локальных ОФЗ. Сегодня на аукционах Минфин предложит два выпуска традиционных ОФЗ 26227 и 26228 сроком 5 и 11 лет без лимита. Учитывая сильный спрос нерезидентов на вторичном рынке, сегодня вновь ждем успешного размещения. В этой связи отметим и вчерашние комментарии главы долгового департамента Минфина о том, что в случае опережающего исполнения плана по заимствованиям во 2П19 ведомство может вернуться к практике лимитов на аукционах, чтобы не прекращать предложение бумаг. Это лишний раз указывает, что Минфин заинтересован в эффективном взаимодействии и коммуникации с рынком", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.