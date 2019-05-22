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22 мая 2019 года 11:14
Сегодня вновь ждем успешного размещения ОФЗ на аукционах - РФПИ
"На долговом рынке доходности американских US-Treasuries еще выросли на 2-3 б.п., но реакция основных ЕМ рынков была вновь смешанной. Доходности российских бумаг, учитывая одни из лучших фундаментальных показателей РФ среди сопоставимых стран, продолжили снижаться в пределах 1-3 б.п. в евробондах и 2-5 б.п. в локальных ОФЗ. Сегодня на аукционах Минфин предложит два выпуска традиционных ОФЗ 26227 и 26228 сроком 5 и 11 лет без лимита. Учитывая сильный спрос нерезидентов на вторичном рынке, сегодня вновь ждем успешного размещения. В этой связи отметим и вчерашние комментарии главы долгового департамента Минфина о том, что в случае опережающего исполнения плана по заимствованиям во 2П19 ведомство может вернуться к практике лимитов на аукционах, чтобы не прекращать предложение бумаг. Это лишний раз указывает, что Минфин заинтересован в эффективном взаимодействии и коммуникации с рынком", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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22 мая 2019 года 17:57
На рынке угля началась коррекция после нескольких месяцев роста, - констатирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Кроме того, продолжается расхождение между динамикой котировок на мировых площадках и в Китае, крупнейшем... читать дальше
.22 мая 2019 года 16:00
"Мы считаем, что "Газпром нефть" сохранит коэффициент долговой нагрузки немного ниже 1.0x, направив денежные потоки на новые проекты и выплату дивидендов. Еврооблигации SIBNEF торгуются с премией 10-15 б.п. к кривой доходности "Газпрома" (Baa2/BBB-/BBB-) и выглядят справедливо оцененными", -... читать дальше
.22 мая 2019 года 14:37
"Рынок ухитряется сохранять на лице позитивную мину, несмотря на общие риски, связанные с торговым противостоянием США и Китая, - констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Американский рынок акций вчера закрылся с неплохим приростом - после того как США отложили на 90 дней... читать дальше
.22 мая 2019 года 13:42
"Цены на нефть сейчас "охлаждаются". Отчет Американского института нефти показал неожиданный рост объема запасов сырой нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:50
"Спрос на российский риск сохраняется на высоком уровне – доходность 10-летнего "бенчмарка" снова обновила минимумы с февраля прошлого года, достигнув 4,24% годовых. "Бенчмарки" Индонезии и ЮАР прибавили 1-2 б.п. по доходности, Бразилии и Мексики снизились 1-2 б.п. Доходность UST’10 продолжает... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:28
"Нефть на сегодняшнее утро перешла к снижению ввиду затухания геополитических рисков и переоценки темпов роста мировой экономики. ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в текущем году до 3,2% с 3,3% на фоне эскалации торговых войн. Запасы от API не совпали с консенсусом, показав рост запасов... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:10
"Нефтяные котировки во вторник консолидировались вблизи прежних уровней на фоне сохранения ключевых драйверов рынка. Фьючерсы на Brent сохраняют прежний ценовой диапазон - $71,8-73,5 за баррель. Постепенно котировки смещаются в нижнюю часть диапазона, что увеличивает риски снижения в краткосрочной... читать дальше
.22 мая 2019 года 09:26
Фондовые индексы США выросли во вторник на новостях про Huawei. Фондовые индексы АТР слабо меняются в среду. Нефть дешевеет на глобальных рисках, Brent опустилась ниже $72 за баррель. читать дальше
.21 мая 2019 года 16:45
"Движения нефти остаются в коридоре $71-73. Итоги заседания технического комитета ОПЕК+ в минувшие выходные не привнесли существенных изменений в настроения рынка. Полагаем, что потенциал роста в нефти сохраняется. "Боковое" движение цен за отсутствием активизации драйверов определятся... читать дальше
.21 мая 2019 года 14:42
Готовность ФРС к началу смягчения монетарной политики удерживает финансовые рынки от сильного падения - Райффайзенбанк
"Дж. Пауэлл вчера высказался относительно рисков для американской экономики: есть большой долг (и он сейчас в отношении к ВВП выше, чем был в преддверии ипотечного кризиса), который сконцентрирован в корпоративном сегменте, и некоторые компании могут испытать финансовый стресс. Однако, по его... читать дальше
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