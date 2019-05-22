Ралли в российских гособлигациях продолжает набирать обороты - Росбанк

"Ралли в российских гособлигациях продолжает набирать обороты. Попытки доходностей подрасти вчера утром (+1 бп / +2 бп) не возымели продолжительного успеха. Напротив, в вечерние часы доходности обвалились после комментариев К.Вышковского, главы долгового департамента Минфина, о возможном сокращении объемов предложения долга до конца года с текущих уровней. По итогам сессия кривая ОФЗ на длинном участке снизилась еще на 3-6 бп. Таким образом, движение кривой вниз с 25 апреля (т.е. до последнего заседания ЦБ РФ) составляет уже 22-38 бп. Основные причины для столь стремительного ралли - позитивное отношение многих инвесторов к российскому риску в целом и более активное позиционирование в сторону смягчения ДКП. Как следствие, на сегодняшних первичных аукционах ОФЗ, в 5-летней серии 26227 и 11-летней серии 26228, опять вероятно выставление заявок без премии ко вторичному рынку - или в неконкурентном режиме", - отмечают эксперты Росбанка.