В целом препятствий для закрепления индекса Мосбиржи выше 2600 пунктов на данный момент нет - ИК "Велес Капитал"

"Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги в уверенном плюсе, сумев отскочить от краткосрочных поддержек (2560 и 1250 пунктов) и устремившись ввысь, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Технические перспективы рынка в краткосрочном и среднесрочном периоде остаются позитивными, но в ближайшие дни при ухудшении внешнего фона инвесторы могут зафиксировать часть прибыли перед новой волной роста. В целом препятствий для закрепления индикатора Мосбиржи выше 2600 пунктов на данный момент нет, а РТС вполне может пойти на штурм 1300 пунктов. Фундаментальные факторы в целом остаются прежними - мировые площадки все еще ощущают давление со стороны торгового противостояния, но рынку РФ позволяют продолжать рост дивидендные истории и высокие нефтяные цены. Тот факт, что российские "быки" не сдаются, а лишь наращивают позиции по наиболее ликвидным акциям, указывает на неплохие шансы продолжения восходящей динамики в ближайшие дни, которая может прерваться на умеренную коррекцию".