В целом рубль остается стабильным, проявляя склонность к укреплению при любом улучшении внешнего фона - БКС

"Рубль во вторник продолжает консолидироваться около месячных вершин по отношению к валютной корзине, в основном отыгрывая динамику доллара и евро на мировом рынке. При этом внешний фон остается нестабильным, то и дело генерируя негативные сигналы. Нефтяные цены в начале наших торгов возобновили нисходящую динамику, но затем восстановились. Развивающиеся валюты сегодня предприняли очередную попытку развить восходящую коррекцию, ускорив повышение во второй половине основной российской сессии. Тем не менее, единой динамики в данном секторе вновь не наблюдалось, индонезийская рупия и турецкая лира несли умеренные потери. В целом рубль продолжает оставаться стабильным, проявляя склонность к укреплению при любом улучшении внешнего фона, при этом почти полностью игнорируя негативные драйверы. Основным фактором данной тенденции остается высокий спрос на российские долговые бумаги. Индекс гособлигаций RGBI во вторник повышался пятую сессию подряд, четыре из которых обновляя девятимесячный максимум, сделав это и сегодня", - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.