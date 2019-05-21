Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Газпром нефти с целевой ценой 450 руб./акцию - ИК "Велес Капитал"

Газпром нефть представила нейтральную отчетность по МСФО за I квартал 2019 г.. Финансовые результаты Газпром нефти практически совпали с ожиданиями рынка по основным финансовым показателям. Выручка компании снизилась на 11% к/к до 586 млрд руб. (консенсус-прогноз: 589 млрд руб.) в результате снижения средней цены на нефть на 6% к/к до $63 за баррель и падения операционных показателей: добыча углеводородов снизилась на 3% к/к до 172 млн б/с из-за соглашения ОПЕК+, объем нефтепереработки упал на 10% к/к до 10 млн тонн из-за сезонности и ремонтных работ на НПЗ.

"EBITDA Газпром нефти, рассчитанная нами по отчетности МСФО, выросла на 8% к/к до 156 млрд руб. (консенсус-прогноз: 155 млрд руб.) благодаря положительному влиянию лага экспортных пошлин и изменений в налоговом законодательстве, вступившие в силу с начала 2019 г. Чистая прибыль увеличилась на 38% к/к до 108 млрд руб. (консенсус-прогноз: 103 млрд руб.). Необходимо отметить резкое снижение долговой нагрузки компании: соотношение "Чистый долг/EBITDA" упало за квартал с 1,19 до 0,59. Мы также обращаем внимание на резкий рост чистой прибыли в сравнении с I кварталом 2018 г., который составил 55% г/г. Сохранение высокого темпа роста во II и III квартале, вероятнее всего, приведет к резкому росту дивидендов, целевым уровнем для которых является 35% чистой прибыли по МСФО. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Газпром нефти с целевой ценой 450 руб./акцию и потенциалом роста 24% от текущего уровня", - отмечает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.