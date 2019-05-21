БКС поднял оценку GDR Тинькофф банка на 21%, подтвердив рейтинг "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $24 до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Тинькофф банк остается историей роста, ориентированной на розничный рынок. Несмотря на рост кредитования в прошлом (на 28% против 6% по рынку), мы не ожидаем замедления: по нашим оценкам, среднегодовой рост в 2018-22 годах составит 30%. Хотя интуитивно столь высокие темпы на уже развитом рынке необеспеченного розничного кредитования могут вызывать тревогу, основной рост, вероятно, будет обеспечен новыми продуктами, где у Тинькофф банка накоплены колоссальный опыт и знания. Также доля обеспеченного кредитования повышается (с 1% от общего портфеля в 2018 году до 7% к 2022 году) - риски ниже, срок больше. Более того, ужесточение регулирования снижает вероятность возникновения пузырей: повышение риск-коэффициентов и ограничение на PTI (отношение месячного платежа к доходу заемщика) осенью 2019 г. должны улучшить качество", - говорится в обзоре.

Аналитик "БКС Глобал Маркетс" повысила прогнозы в модели оценки Тинькофф банка в среднем на 20% ввиду уменьшения стоимости риска и улучшения динамики комиссионного дохода, в то время как оценки чистой процентной маржи снижены. "В целом улучшение ожиданий связано с ускорением роста кредитования. Наша новая оценка стоимости риска снижена в среднем до 7,4% с 8,5% ранее, что по большей части объясняется изменениями в структуре кредитов. Учитывая темпы роста некредитного бизнеса, мы более позитивно смотрим на перспективы этого сегмента. Чистая процентная маржа, по нашим расчетам, снизится до все еще высокого уровня 18% к 2022 году на фоне изменений в структуре кредитного портфеля и общего сокращения процентных ставок на рынке", - пишет Царева.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $26,15 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21 за штуку.