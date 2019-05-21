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21 мая 2019 года 16:45
К лету нефтяные котировки достигнут $75 - БКС
"Движения нефти остаются в коридоре $71-73. Итоги заседания технического комитета ОПЕК+ в минувшие выходные не привнесли существенных изменений в настроения рынка. Полагаем, что потенциал роста в нефти сохраняется. "Боковое" движение цен за отсутствием активизации драйверов определятся подавленностью рыночный конъюнктуры на фоне очередного витка торгового конфликта США и Китая. Участники сделки сигнализируют о том, что продолжат придерживаться стратегии агрессивного перевыполнения квот сделки ОПЕК+ как минимум до июня. Считаем, что отсутствие явных сигналов о продлении или не-продлении действия пакта сейчас является рациональной тактикой. Основным экспортерам необходимо понимание картины рынка, которая будет складываться летом. По нашим прогнозам, тех усилий, которые страны-участники уже приложили для балансировки рынка, а также действующих геополитических факторов в виде Венесуэлы, Ливии и Ирана сейчас может оказаться достаточно для того, чтобы летом на рынке сформировался дефицит предложения объемом 0,2-0,5 млн барр. /сутки. Такая перспектива позволяет нам ожидать, что с приближением лета нефтяные котировки могут вернуться к отметкам $75 и продолжить рост от этих уровней. Тем не менее, геополитическое влияние на нефть в условиях сегодняшнего дня оценивается нами как чрезмерное. Именно такой характер воздействия геополитики на ожидания рынка на котировки соответственно является, на наш взгляд, главным препятствием, не позволяющим "локомотивам" ОПЕК+ предоставить какую-либо конкретику в отношении своих планов о продлении действия сделки до конца этого года. Сейчас мы склонны полагать, что если по одной из "горячих точек" геополитики, например, Венесуэле или Ливии, пройдет деэскалация, то на июньском заседании сделка может быть продлена до конца года. В тоже время считаем, что в продление данного пакта будут заложены изменения в виде послабления квот для некоторых участников. Суммарный объем послабления может достигать 0,3-0,6 млн барр. /сутки. Мы полагаем, что такое послабление квот, в случае продления сделки, будет реализовано из-за необходимости превентивного контроля рыночной ситуации с поставками относительно иранского фактора. По нашим оценкам, в перспективе ближайших трех месяцев именно Иран может стать наиболее "горячей точкой" геополитики. Наиболее важными могут стать отношения, которые будут складывать в треугольники США-Саудовская Аравия-Иран, а также негласных союзников данных сторон. Если эскалация давления на Иран со стороны США и Саудовской Аравии прейдет черту, то риски возникновения милитаризованного противостояния в регионе Ближнего востока, а также резкого увеличения дефицита поставок на этом фоне могут сформировать в нефти масштабное повышательное движение, носящее спекулятивный характер. В ближайшей перспективе, если США и Иран пока просто продолжат обмениваться жесткими заявлениями, нефтяные котировки, вероятно, будут формироваться в диапазоне $71,3-73,8", - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
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