Рынок завершит день выше отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций завершит день выше отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи благодаря бумагам нефтегазового сектора, включая "Газпром", совет директоров которого подтвердил повышение дивидендных выплат. В 2020 году "Газпром" также может увеличить экспорт в дальнее зарубежье на треть и более, что даже при текущей дивидендной политике может увеличить выплаты до 18-20 рублей на акцию", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

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