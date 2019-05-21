Драйвером роста являются акции российского нетфегазового сектора - ИК "ФИНАМ"

"Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,7%, установив новый исторический максимум на отметке 2615 пунктов. Драйвером роста являются акции российского нетфегазового сектора, в частности "Газпрома", которые выросли на 3,8% на новостях об одобрении советом директоров компании рекомендации годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию. Стоит воспользоваться ситуацией на российском рынке и спекулятивно открыть "лонг". Текущая цель по фьючерсу на индекс РТС - 126500 пунктов, при пробое данного уровня возможно движение в район 130000 пунктов", - указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.