Рубль использует для роста любой повод, игнорируя угрозу с развивающихся рынков - БКС

"Пара USD/RUB на старте сессии совершила разнонаправленные движения, установив внутридневной диапазон, и после неудачной попытки уйти вверх вернулась к минимуму торгов, символически его обновив. Пара EUR/RUB на открытии продемонстрировала нисходящий импульс, обновив трехнедельный минимум, и вслед за кратковременным восстановлением также незначительно переписала дневной низ, торгуясь сейчас в умеренном "минусе" и демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем рынке. Рубль продолжает консолидироваться около месячных вершин по отношению к валютной корзине. При этом внешний фон не отличается стабильностью, то и дело генерируя негативные сигналы. Нефтяные цены в начале наших торгов возобновили нисходящую динамику, но к текущему моменту отыграли данное движение. Развивающиеся валюты, многие из которых вчера пытались скорректироваться, сегодня вновь находятся под давлением. Особое беспокойство вызывает динамика бразильского реала, который продолжает обновлять восьмимесячные минимумы к доллару США, курс которого по отношению к бразильской валюте окончательно закрепился выше критического уровня в 4 реала. Исторически это свидетельствовало о высоких рисках для глобальных рынков. Несмотря на это, российская валюта остается склонной к укреплению при любом улучшении ситуации на внешних площадках. Рисковые активы сегодня пытаются перейти к восстановлению после распродаж, наблюдавшихся в последние две сессии на фоне ухудшения отношений между США и Китаем. Поддержку мировым рынкам оказало смягчение санкций против китайского IT-гиганта Huawei, которому разрешили временно продолжить сотрудничество с американскими компаниями. Однако большого воодушевления эта новость не вызвала, т. к. неизвестно, как китайские власти отреагируют на столь сильный прессинг, фактически принуждающий их к условиям торговой сделки, которые навязывают Штаты. Основным фактором стабильности рубля остается высокий спрос на российские долговые бумаги. Индекс гособлигаций RGBI сегодня в четвертый раз подряд обновил девятимесячный максимум, правда, после этого перешел к сдержанному коррекционному снижению. Пара USD/RUB перешла к консолидации в рамках краткосрочного нисходящего канала. Более качественным сигналом, свидетельствующим о выходе из него, будет обновление пятничного максимума 64,81. Пока этого не произошло, более вероятно возобновление нисходящей динамики и проверка на прочность девятимесячного минимума 63,63 руб." - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.