Дальнейшее уверенное повышение индекса МосБиржи не гарантировано - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии устремились вверх, а индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 2613 пунктов. Дальнейшее уверенное повышение не гарантировано - инвесторы будут ориентироваться в том числе на внешний фон, который сейчас пусть и не является определяющим, но все же вносит коррективы в общий настрой. Пока же на рынке РФ преобладает "бычий" тренд", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.