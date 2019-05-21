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21 мая 2019 года 14:57
Для ТМК было бы логично погасить TRUBRU 20 для сокращения долларового долга - Райффайзенбанк
ТМК (В+/В1/-) опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2019 г. по МСФО, которые остались на уровне предыдущего слабого 4 кв., отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Увеличение спроса на трубы большого диаметра (ТБД) в РФ (объемы отгрузки сварных труб выросли на 11% кв./кв.) компенсировало снижение продаж линейных труб и нефтепромысловых OCTG (прежде всего, в США), в результате чего выручка осталась на уровне предыдущего квартала - 1,26 млрд долл., EBITDA снизилась на 2% кв./кв. до 175 млн долл., рентабельность по EBITDA – на 0,2 п.п. до 13,9%. "В ключевом российском дивизионе объемы отгрузки выросли на 2% кв./кв., причем сварных труб (за счет ТБД) – на 14% кв./кв. Небольшое улучшение структуры продаж, повышение цен на трубы и снижение стоимости сырья (г/к лист) обеспечили рост выручки на 8%, EBITDA - на 12% и маржи - на 0,5 п.п. до 15,5%. В американском дивизионе, напротив, объемы продаж просели на 18% кв./кв., в т.ч. маржинальных OCTG – на 25% кв./кв. из-за снижения спроса в связи с падением цен на нефть в 4 кв. 2018 г. и сокращения буровых установок, что привело к падению выручки на 17% кв./кв., EBITDA – на 32% кв./кв., рентабельности – на 2 п.п. до 10%. Операционный денежный поток в 1 кв. упал почти вчетверо кв./кв. до 78 млн долл. в связи с инвестированием 56 млн долл. в оборотный капитал против высвобождения 105 млн долл. кварталом ранее. Капвложения составили 50 млн долл. при годовом плане около 200 млн долл. Долговая нагрузка ( с учетом финансового лизинга) осталась на уровне 3,67х Чистый долг/EBITDA", - указывает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская. Также эксперт напоминает, что в конце марта этого года ТМК заключила соглашение о продаже своего американского бизнеса TMK IPSCO (подробнее см. наш обзор от 25 марта), что, по оценкам Райффайзенбанка, существенно улучшит показатели компании. Так, можно ожидать, что общая рентабельность будет на уровне российского дивизиона, а она выше на 1-1,5 п.п., также может существенно снизиться долговая нагрузка (до 2,5х), если ТМК направит большую часть средств (1209 млн долл.) на погашение долга (менеджмент в очередной раз подтвердил это намерение). Представитель ТМК затруднился назвать сроки закрытия сделки, поскольку они зависят от получения необходимого одобрения антимонопольного органа США, при этом он считает, что это не займет «много месяцев», а значительно более короткий срок. "Также на Дне инвестора 19 марта (до заключения сделки с Tenaris) компания заявляла о подготовке к SPO 59,4% своего небольшого европейского дивизиона (основные активы - 2 завода в Румынии, выручка в 1 кв. составила 70 млн долл., EBITDA – 8 млн долл.), однако недавно было принято решение отложить SPO из-за рыночных условий. Мы не исключаем возможную продажу европейского бизнеса по аналогии с американским. Единственный выпуск TRUBRU 20 (@ 3 апр. 2020 г.) торгуется с YTM 4,12%, и для компании, на наш взгляд, логично было бы погасить евробонд из средств от продажи IPSCO, чтобы сократить долларовый долг (около половины - евробонд), т.к. выручка ТМК после продажи IPSCO будет формироваться в основном в рублях. Однако менеджмент во время телеконференции говорил о текущем «окне» для выхода на рынок евробондов, что не исключает возможность рефинансирования TRUBRU 20 новым выпуском", - делает вывод аналитик банка.
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