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21 мая 2019 года 14:42
Готовность ФРС к началу смягчения монетарной политики удерживает финансовые рынки от сильного падения - Райффайзенбанк
"Дж. Пауэлл вчера высказался относительно рисков для американской экономики: есть большой долг (и он сейчас в отношении к ВВП выше, чем был в преддверии ипотечного кризиса), который сконцентрирован в корпоративном сегменте, и некоторые компании могут испытать финансовый стресс. Однако, по его мнению, эта большая долговая нагрузка не представляет угрозы в целом для финансовой стабильности, поскольку банки имеют существенный запас капитала для абсорбирования убытков ( в сравнении с тем, который был перед ипотечным кризисом). Это не означает, что в случае реализации рисков (катализатором может стать торговая война) американская экономика не испытает существенный спад, просто глава ФРС считает его последствия будут не столь разрушительными. По нашему мнению, готовность ФРС к началу смягчения монетарной политики (снижение ставки + QE) сейчас удерживает финансовые рынки от сильного падения". - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
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21 мая 2019 года 16:45
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.20 мая 2019 года 18:02
Эскалация торговой войны между США и Китаем воспринимается рынком как гарантия дальнейшего ослабления монетарной политики ФРС - Альфа-банк
"Эскалация торговой войны воспринимается рынком как гарантия дальнейшего ослабления монетарной политики ФРС, - полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - Иными словами, последствия повышения тарифов заставляют задуматься не столько о ситуации в Китае, сколько о ситуации в США.... читать дальше
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