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21 мая 2019 года 14:27
Рынок облигаций находится под воздействием ряда противоречивых факторов - Julius Baer
По мнению руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха, мировой рынок облигаций находится под воздействием целого ряда противоречивых факторов. Свежая статистика оставляет желать лучшего. Так, например, важный для игроков индекс деловой активности от Федрезерва Чикаго опустился до -0,45%, а основанная на оперативных данных оценка динамики ВВП в текущем квартале от Федрезерва Атланты указывает на умеренный рост на уровне 1,2%. Новости по поводу торговых споров в лучшем случае оказываются смешанными. Тогда как американская администрация повышает импортные пошлины или откладывает определенные решения, в отношениях с Китаем наблюдается определенного рода торговый запрет. По мере продолжающегося падения инфляционных ожиданий ФРС США испытывает нарастающее давление в пользу снижения процентных ставок. Описанные выше факторы,по мнению эксперта, должны способствовать снижению доходности по гособлигациям. Тем не менее, доходность держится на стабильном уровне или даже растет на сохраняющихся рисках того, что Пекин решит продать часть казначейских облигаций США из своего портфеля, который составляет 1,1 трлн долл. США. Кроме того, замедление роста экономики может привести к увеличению государственных расходов в разных странах мира, что, по мнению Маркуса Алленшпаха, приведет к увеличению правительственных заимствований. "Более рисковые сегменты рынка облигаций показывают хорошую динамику благодаря преимуществу в уровне доходности соответствующих бумаг, - заключает эксперт Julius Baer. - Индекс американских высокодоходных корпоративных облигаций от Bloomberg и Barclays, а также индекс корпоративных облигаций развивающихся стран от J.P. Morgan опустились с исторических максимумов всего на 0,6% и 0,02% соответственно. Мы по-прежнему считаем, что инвесторы не получают достаточную компенсацию за риск по долгосрочным облигациям, и рекомендуем кредитный риск на фоне умеренного роста глобальной экономики и мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков".
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21 мая 2019 года 16:45
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.21 мая 2019 года 10:22
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.21 мая 2019 года 09:40
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.20 мая 2019 года 18:02
Эскалация торговой войны между США и Китаем воспринимается рынком как гарантия дальнейшего ослабления монетарной политики ФРС - Альфа-банк
"Эскалация торговой войны воспринимается рынком как гарантия дальнейшего ослабления монетарной политики ФРС, - полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - Иными словами, последствия повышения тарифов заставляют задуматься не столько о ситуации в Китае, сколько о ситуации в США.... читать дальше
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