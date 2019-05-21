Цены на природный газ в Европе держатся у многолетних минимумов - Julius Baer

"Объем предложения остается главным фактором динамики рынка энергоносителей, но для нефти и природного газа он рисует совершенно разную картину, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Тогда как напряженность в американо-иранских отношениях повышает риски дефицита поставок "черного золота", растущий импорт СПГ создает опасность избыточного предложения газа в Европе. Котировки "голубого топлива" в ЕС упали до многолетних минимумов: снижение с начала года составило уже почти 50%, а эталонные цены в Великобритании на короткое время опускались до психологически важной отметки в 30 фунтов стерлингов за терм. Увеличивающиеся поставки из Австралии и США превышают растущий спрос на этот сравнительно чистый вид топлива в Азии. Скорый запуск новых СПГ-терминалов создает условия для сохранения этого тренда в краткосрочной перспективе, а европейский рынок становится главным направлением для поставок объемов, которые оказываются избыточными для азиатских потребителей. Резкий рост запасов заставляет наблюдателей ожидать заполнения хранилищ газа в ЕС уже этой осенью. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок природного газа, но отмечаем усиление рисков "медвежьего" сценария в секторе. Европейский рынок является превосходным примером перехода на новые источники энергии. В то же время эта ситуация значительно повышает уровень неопределенности".