Для рублевого долгового рынка ключевыми факторами остаются интерес со стороны инвесторов-нерезидентов и динамика инфляции - Sberbank CIB

"На прошедшей неделе наблюдалось снижение ставок по американским казначейским облигациям, что в целом обуславливалось слабым аппетитом к риску, - напоминает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank CIB Ренат Малин. - Доходности 10-летних гособлигаций США опустились ниже 2,4%. Такая динамика базовых ставок оказала некоторую поддержку евробондам развивающихся рынков. Для российских еврооблигаций дополнительной поддержкой послужил рост цен на нефть на фоне спекуляций о том, что будет продлена сделка ОПЕК+ по ограничению добычи. Индексы EMBI+ и CEMBI выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Аналогичные российские индексы ? EMBI+ Russia и CEMBI Russia ? прибавили 0,6% и 0,8%. На рублевом долговом рынке постепенно восстанавливалась активность после затяжных майских праздников. Аукционы Минфина по размещению госбумаг в очередной раз прошли при высоком спросе, в результате уже в середине мая выполнен квартальный план по размещению ОФЗ. За неделю ставки снизились вдоль всей кривой ОФЗ на 10-15 б.п. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили соответственно 0,6% и 0,2%. Для глобальных рынков основной темой ближайших недель могут стать переговоры США и Китая по торговым вопросам. Кроме того, на рыночные настроения может повлиять выход статистики по крупнейшим экономикам, а также выборы в Европарламент. Для рублевого долгового рынка ключевыми факторами, определяющими его движение, остаются интерес к облигациям со стороны инвесторов-нерезидентов, а также динамика инфляции, которая, согласно недельным данным Росстата, удерживается на уровне 5,2%".

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