Не видим поводов для сохранения такой опережающей динамики в евробондах РФ - Уралсиб

"Неделя для российского долларового долга началась хорошо, хотя внешний фон этому не способствовал. Доходность UST10 менялась разнонаправленно, а по итогам дня немного выросла, тем временем цены на нефть лишь временно отыграли пятничное падение (до 73,2 долл./барр.) и затем снова упали – до 72 долл./барр. Евробонды других стран ЕМ в цене практически не менялись, однако российские бумаги показывали достаточно уверенный рост в течение всего дня и в очередной раз оказались лучше аналогов. Длинные выпуски подорожали на 0,5–0,9 п.п., а среднесрочные – на 0,2–0,7 п.п. Доходности вдоль кривой в среднем опустились еще на 6 б.п. Доходность RUSSIA’47 снизилась почти до 4,9% и находится всего на 10 б.п. выше исторического минимума, а спред этого выпуска к чуть более короткому RUSSIA’43 (YTM 4,8%) сократился до 10 б.п., что является минимальным историческим значением, и вполне возможно, что он расширится. Таким образом, российские бумаги продолжили показывать опережающую динамику относительно аналогов, и, например, за последний месяц кривая суверенных евробондов опустилась примерно на 20 б.п., тогда как доходности бумаг других стран почти не изменились. Премия в доходности к евробондам Мексики и Индонезии, рейтинги которых на одну–две ступени выше рейтингов РФ, сократилась до локального минимума – примерно 20–30 б.п., а спред бумаг Бразилии и ЮАР к бумагам РФ находится на локальных максимумах. Отчасти слабая динамика ЕМ в последнее время была вызвана локальными проблемами, поэтому российские евробонды на фоне роста цен на нефть и ослабления опасений по поводу санкций выглядели несколько лучше. Но, как мы уже отмечали ранее, мы не видим поводов для сохранения такой опережающей динамики", - комментируют ситуацию аналитики Уралсиба