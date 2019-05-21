Сургутнефтегаз - валютная "кубышка" - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Сургутнефтегаз" - одной из крупнейших частных вертикально-интегрированных нефтяных компаний России. Согласно исследованию аналитиков ГК "ФИНАМ", в среднесрочной перспективе потенциал роста стоимости обыкновенных акций составляет 35,0%, а привилегированных акций - 19,7% от текущих уровней.

Главной особенностью ПАО "Сургутнефтегаз" является чрезвычайно большая накопленная денежная позиция, которая превышает рыночную капитализацию компании. Благодаря такой финансовой "подушке" компания не нуждается в займах и стратегических инвесторах, и может позволить себе любой крупный инвестиционный проект, но тем не менее избегает таких шагов, продолжая накапливать денежные средства.

Стоимость ликвидных активов "Сургутнефтегаза" в 2,9 раза превышает рыночную капитализацию. В прошлом году компания получила двойной выигрыш от ослабления рубля, которое обеспечивает не только рост операционной прибыли, но и положительную переоценку валютных активов. Выручка "Сургутнефтегаза" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 г. увеличилась на 36,8%, до 1,87 трлн руб. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 г., выросла по сравнению с показателем предыдущего года в 4,4 раза, до 850,35 млрд руб. При этом операционная прибыль выросла на 52,4% и достигла 415,19 млрд руб., а изменение курсовых разниц принесли компании 529,39 млрд руб. прибыли против убытка в 118,43 млрд руб. годом ранее.

Главным риском и дисконтирующим фактором является полная непрозрачность структуры акционерного капитала компании, не позволяющая с уверенностью определить конечных бенефициаров, отмечается в исследовании. Тем не менее, даже с учетом рисков, по самой консервативной оценке акции компании можно считать значительно недооцененными. Потенциал недооценки может реализоваться при любых позитивных изменениях в информационной политике, инвестиционной стратегии или корпоративном управлении.

"Мы полагаем, что акции "Сургутнефтегаза" являются перспективным долгосрочным активом и подтверждаем рекомендацию "Покупать". Наша оценка на среднесрочную перспективу предполагает потенциал роста стоимости обыкновенных акций на 35,0%, а привилегированных - на 19,7% от текущих уровней", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.