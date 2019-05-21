Рубль игнорирует сигнальные огни рынка - FxPro

Курс российской валюты слабо изменился за прошедшие сутки. USD/RUB торгуется по 64.55, прибавляя 3 копейки с начала дня. EUR/RUB вновь ниже 72 (-10 копеек с утра) после попыток остаться выше данного уровня накануне. Пока рубль придерживается тренда на рост, повышение доллара на мировом валютном рынке остается тревожным сигналом для всех валют развивающихся стран, а также для спроса на рисковые инструменты в целом, полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Евро не подходит на роль защитного актива из-за близости с Британией, чья валюта последние две недели распродавалась. От японской иены инвесторы также стараются держаться подальше, равно как и от азиатских активов в целом, в связи со страхами перед торговыми войнами. Нефть при этом создает сравнительно нейтральный фон, торгуясь между 71.40 и 72 с середины прошлой недели.

"В этих условиях рубль сохраняет тренд на рост, особенно заметный к евро. Рубль по инерции может дорасти до 71.50 за евро и 64 за доллар, однако мы по-прежнему с настороженностью смотрим на более широкие перспективы российской валюты. Пока происходящие процессы котировкам удается игнорировать, и тем не менее, уже слишком много тревожных огоньков подрывают веру в развитие восходящего тренда. На рынках продолжается осторожное сворачивание рисковых позиций, нефть не может развить наступление, а USD уверенно растет, вернувшись в область 2-летних максимумов по индексу USDX (корзине из шести крупнейших мировых валют)", - заключает Александр Купцикевич.