ТМК может совместить размещение новых евробондов с предложением обратного выкупа TRUBRU 20 - "ВТБ Капитал"

В понедельник, 20 мая, ТМК объявила финансовые результаты за 1к19 по МСФО. Выручка по сравнению с предыдущим кварталом почти не изменилась, составив 1,3 млрд долл. (-0,6% к/к), EBITDA составила 174 млн долл. (-3% к/к). Свободный денежный поток по итогам квартала оказался близок к нулю (-9 млн долл. после уплаты процентов, согласно нашим расчетам), прежде всего из-за увеличения оборотного капитала на 56 млн долл. По оценкам экспертов "ВТБ Капитала", чистый долг ТМК с конца 2018 г. вырос на 48 млн долл., достигнув 2,6 млрд долл. (+1,8% к/к), что главным образом стало следствием укрепления рубля относительно доллара (на конец 1к19 53% долга компании было номинировано в российской валюте). Коэффициент чистой долговой нагрузки остался на уровне предыдущего квартала – 3,7x.

"На EBITDA ТМК в 1к19 отрицательно повлияло ухудшение показателей североамериканского дивизиона (-13 млн долл. к/к), что не стало неожиданностью и было обусловлено сокращением объемов отгрузки труб нефтегазового сортамента (OCTG), - указывается в аналитическом обзоре "ВТБ Капитала". - Однако негативный эффект был нивелирован за счет возросшего вклада российского дивизиона (+14 млн долл. к/к), чему способствовало улучшение сортамента реализованной продукции (24%-й квартальный рост продаж более высокомаржинальных труб большого диаметра). Увеличение оборотного капитала в 1к19 было связано с ростом товарно-материальных запасов, что, на наш взгляд, носит сезонный характер (в 4к18 оборотный капитал ТМК, наоборот, сократился на 105 млн долл.). Дальнейшего увеличения оборотного капитала в 2019 г. менеджмент не ожидает. В 1к19 долговой профиль ТМК сильно не изменился. Краткосрочный долг эмитента остается на высоком уровне, составляя 813 млн долл. против денежной позиции в объеме 268 млн долл. Риски рефинансирования частично снижаются доступными компании и неиспользованными кредитными линиями в объеме 460 млн долл. Ключевым фактором улучшения кредитных перспектив ТМК остается завершение сделки по продаже американского дивизиона (IPSCO) компании Tenaris за 1 209 млн долл. В ходе телеконференции руководство ТМК подчеркнуло, что компания все еще ожидает одобрения сделки регулирующими органами США. Потенциальные сроки завершения сделки указаны не были. Помимо этого, компания вновь отметила, что большая часть вырученных в результате сделки средств будет направлена на снижение долга. Также менеджмент заявил, что после сделки планирует пересмотреть некоторые аспекты своей стратегии, в том числе дивидендную политику".

По мнению экспертов, ожидаемое снижение долговой нагрузки после продажи IPSCO повышает вероятность размещения нового выпуска еврооблигаций ТМК в 2019 г. Руководство также отмечало такую возможность. "Мы полагаем, что эмитент может совместить размещение новых евробондов с предложением обратного выкупа TRUBRU 20 (YTM 4%, z-спред 238 бп), объем которого в обращении на данный момент составляет 500 млн долл.", - резюмируют аналитики "ВТБ Капитала".