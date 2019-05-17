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17 мая 2019 года 18:23
Ближайшей целью роста может стать отметка 2700 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Так, поводом к продажам могла послужить коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent к вечеру отступила на 0,4%. Также "медведей" поддерживала динамика в Европе, где основные индексы теряли в пределах 0,7%. Отметим, что в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли порядка 0,1%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 подрос на 0,2%, поднявшись в район 2586 пунктов. На этот раз лидерами торгов выступили бумаги Россетей и ФСК ЕЭС, прибавившие 6,6% и 3,7% соответственно. Хуже рынка торговались Полюс и ИнтерРАО, потери которых превысили 1,5%. Отметим, что также снижению нашего рынка могло поспособствовать желание игроков перед выходными зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что поддержало "медведей" в начале дня, однако для полноценной коррекции этого не хватило. В результате, начав неделю со снижения, к ее окончанию индекс МосБиржи смог отыграть потери предыдущей недели, подняться выше 2550 пунктов и вплотную подойти к историческим максимумам. При этом на графике индекса сохраняется позитивная техническая картина, которая говорит в пользу продолжения восходящей динамики. В случае отсутствия негативных новостей, уже в первые сессии следующей недели "быки" могут попытаться переписать исторические максимумы. Отметим, что мы сохраняем позитивный взгляд на рынок, а ближайшей целью роста на наш взгляд, может стать отметка 2700 пунктов", - Отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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17 мая 2019 года 17:44
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.17 мая 2019 года 15:03
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.17 мая 2019 года 13:40
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.17 мая 2019 года 12:27
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.17 мая 2019 года 11:21
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.17 мая 2019 года 11:15
Цена нефти Brent выросла на фоне усиления геополитической напряженности в Персидском заливе - Банк "Санкт-Петербург"
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.17 мая 2019 года 10:38
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки корректируются вниз после уверенного роста днем ранее. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72,5, WTI - $62,9. Давление на контракты усилилось после публикации информации о том, что Китай не заинтересован в продолжении торговых переговоров с США.... читать дальше
.17 мая 2019 года 10:26
Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам на нефть - Промсвязьбанк
"Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать нефти поддержку, способствуя удержанию сырья в диапазоне 70-73 долл./барр. В предстоящие выходные пройдёт министерский комитет ОПЕК+, где могут быть даны рекомендации относительно дальнейшей судьбы соглашения в преддверии саммита... читать дальше
.17 мая 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают расти. читать дальше
.16 мая 2019 года 15:00
Ухудшение прогноза роста спроса на нефть в 2019 г. может вызвать некоторую негативную реакцию - БКС Глобал Маркетс
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 90 тыс. барр. в сутки, пишет Интерфакс. Теперь агентство ожидает, что к концу года мировой спрос на нефть достигнет 100.4 млн барр. в сутки. В большей степени спрос будут стимулировать страны, не... читать дальше
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