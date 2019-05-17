Ближайшей целью роста может стать отметка 2700 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Так, поводом к продажам могла послужить коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent к вечеру отступила на 0,4%. Также "медведей" поддерживала динамика в Европе, где основные индексы теряли в пределах 0,7%. Отметим, что в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли порядка 0,1%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 подрос на 0,2%, поднявшись в район 2586 пунктов. На этот раз лидерами торгов выступили бумаги Россетей и ФСК ЕЭС, прибавившие 6,6% и 3,7% соответственно. Хуже рынка торговались Полюс и ИнтерРАО, потери которых превысили 1,5%. Отметим, что также снижению нашего рынка могло поспособствовать желание игроков перед выходными зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что поддержало "медведей" в начале дня, однако для полноценной коррекции этого не хватило. В результате, начав неделю со снижения, к ее окончанию индекс МосБиржи смог отыграть потери предыдущей недели, подняться выше 2550 пунктов и вплотную подойти к историческим максимумам. При этом на графике индекса сохраняется позитивная техническая картина, которая говорит в пользу продолжения восходящей динамики. В случае отсутствия негативных новостей, уже в первые сессии следующей недели "быки" могут попытаться переписать исторические максимумы. Отметим, что мы сохраняем позитивный взгляд на рынок, а ближайшей целью роста на наш взгляд, может стать отметка 2700 пунктов", - Отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.