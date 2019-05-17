Котировки нефти сегодня корректируются после трехдневного ралли - УК "Райффайзен Капитал"

"Котировки нефти сегодня корректируются после трехдневного ралли, вызванного военными беспорядками на Ближнем Востоке (нападения иранских боевиков на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии), которые привели к перебою поставок "черного золота" на экспорт. В эти выходные состоится очередная встреча мониторингового комитета ОПЕК в Саудовской Аравии и, вероятно, вопрос с Ираном будет главным на повестке дня. Участникам соглашения ОПЕК+ необходимо будет определить, какую угрозу для предложения нефти представляет Иран и, соответственно, какие действия членам картеля необходимо будет предпринять во втором полугодии, чтобы сохранить баланс на нефтяном рынке: объем сокращение или, напротив, увеличения предложения с целью нивелирования выпадающих поставок из Ирана", - отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.