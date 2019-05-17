Рубль выглядит устойчивее других развивающихся валют - БКС

"Рубль завершает неделю в комфортной зоне, вблизи 64,6, - констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Налоговый период и растущая нефть позволяют рублю быстрее отыграть потери "нервозности" в начале недели. В пятницу на рынках сохраняются умеренно тревожные настроения - Китай демонстрирует жесткость своей позиции, сообщая о том, что не видит целесообразности в визите американских переговорщиков. Однако, на наш взгляд, основным сигналом для рынка, который в существенной мере ограничивает панику, являются заявления Трампа на неделе об отсутствии однозначного решения необходимости введения дополнительных тарифов на китайские товары летом. На наш взгляд, кардинально ситуация в отношении торгового спора для участников рынка не изменилась - в ближайшей перспективе рынки будут ожидать возвращения сторон к переговорам после раунда повышения "ставок", а интригой остается лишь то, какая из сторон первой пойдёт на уступки".

Тем временем рублю удается продолжить движение лучше аналогов emerging markets, большинство из которых все еще остаются под давлением. Эксперт БКС полагает, что существенным фактором, оказывающим в настоящий момент, рублю поддержку помимо налогового периода и растущей нефти, могли стать ожидания участников рынка некоторого ослабления напряженности в отношениях США и РФ. Предпосылками для данных ожиданий можно считать, как заявления Трампа о желании переговоров с Путиным на полях G20, так и визит Помпео в Сочи, который прошел на нейтральных нотах. Более того, слушания по второй части санкционного пакета по делу Скрипалей также не привели к каким-либо явным действиям американского истеблишмента по реализации данных угроз. Сейчас Штаты ограничились лишь дополнением списка санкций в рамках закона Магнитского одним из чеченских спецотрядов.

" По нашим оценкам, "дамоклов меч" санкций к РФ может быть несколько отведен по крайней мере на перспективу до конца июня.

В результате ожидаем, что на следующей неделе курс рубля продолжит формироваться с нефтяной поддержкой и налоговым периодом с оглядкой на общую рыночную конъюнктуру. Полагаем, что рубль продолжит движение в комфортном диапазоне 64-66", - резюмирует Антон Покатович.