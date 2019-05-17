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17 мая 2019 года 17:16
Рубль выглядит устойчивее других развивающихся валют - БКС
"Рубль завершает неделю в комфортной зоне, вблизи 64,6, - констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Налоговый период и растущая нефть позволяют рублю быстрее отыграть потери "нервозности" в начале недели. В пятницу на рынках сохраняются умеренно тревожные настроения - Китай демонстрирует жесткость своей позиции, сообщая о том, что не видит целесообразности в визите американских переговорщиков. Однако, на наш взгляд, основным сигналом для рынка, который в существенной мере ограничивает панику, являются заявления Трампа на неделе об отсутствии однозначного решения необходимости введения дополнительных тарифов на китайские товары летом. На наш взгляд, кардинально ситуация в отношении торгового спора для участников рынка не изменилась - в ближайшей перспективе рынки будут ожидать возвращения сторон к переговорам после раунда повышения "ставок", а интригой остается лишь то, какая из сторон первой пойдёт на уступки". Тем временем рублю удается продолжить движение лучше аналогов emerging markets, большинство из которых все еще остаются под давлением. Эксперт БКС полагает, что существенным фактором, оказывающим в настоящий момент, рублю поддержку помимо налогового периода и растущей нефти, могли стать ожидания участников рынка некоторого ослабления напряженности в отношениях США и РФ. Предпосылками для данных ожиданий можно считать, как заявления Трампа о желании переговоров с Путиным на полях G20, так и визит Помпео в Сочи, который прошел на нейтральных нотах. Более того, слушания по второй части санкционного пакета по делу Скрипалей также не привели к каким-либо явным действиям американского истеблишмента по реализации данных угроз. Сейчас Штаты ограничились лишь дополнением списка санкций в рамках закона Магнитского одним из чеченских спецотрядов. " По нашим оценкам, "дамоклов меч" санкций к РФ может быть несколько отведен по крайней мере на перспективу до конца июня. В результате ожидаем, что на следующей неделе курс рубля продолжит формироваться с нефтяной поддержкой и налоговым периодом с оглядкой на общую рыночную конъюнктуру. Полагаем, что рубль продолжит движение в комфортном диапазоне 64-66", - резюмирует Антон Покатович.
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17 мая 2019 года 17:44
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.17 мая 2019 года 15:03
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.17 мая 2019 года 12:27
"На первый взгляд, опубликованная на этой неделе статистика по китайской экономике выглядит разочаровывающей, - указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем не менее, более пристальный взгляд на данные обнаруживает значительную порцию позитива... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:21
В пятницу, 17 мая, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом "плюсе", пытаясь отыграть потери, понесенные днем ранее, отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. В четверг валютная пара EUR/USD находилась под давлением "евромедведей", в... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:15
Цена нефти Brent выросла на фоне усиления геополитической напряженности в Персидском заливе - Банк "Санкт-Петербург"
"Цена нефти Brent вчера в моменте превышала отметку $73,3/барр. на фоне усиления геополитической напряженности в Персидском заливе. Ответственность за серию атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, расположенные в Ормузском проливе, ряд стран возложили на Иран. США - одни из тех, кто... читать дальше
.17 мая 2019 года 10:38
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки корректируются вниз после уверенного роста днем ранее. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72,5, WTI - $62,9. Давление на контракты усилилось после публикации информации о том, что Китай не заинтересован в продолжении торговых переговоров с США.... читать дальше
.17 мая 2019 года 10:26
Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам на нефть - Промсвязьбанк
"Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать нефти поддержку, способствуя удержанию сырья в диапазоне 70-73 долл./барр. В предстоящие выходные пройдёт министерский комитет ОПЕК+, где могут быть даны рекомендации относительно дальнейшей судьбы соглашения в преддверии саммита... читать дальше
.17 мая 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают расти. читать дальше
.16 мая 2019 года 15:00
Ухудшение прогноза роста спроса на нефть в 2019 г. может вызвать некоторую негативную реакцию - БКС Глобал Маркетс
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 90 тыс. барр. в сутки, пишет Интерфакс. Теперь агентство ожидает, что к концу года мировой спрос на нефть достигнет 100.4 млн барр. в сутки. В большей степени спрос будут стимулировать страны, не... читать дальше
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