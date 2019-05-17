Рост до новых максимумов по индексу МосБиржи откладывается - "Открытие Брокер"

"Внешний фон вновь испортился, что заставляет отечественных инвесторов проявлять осторожность. Активность существенно снизилась, к середине дня объём торгов на основной секции "Московской биржи" едва достиг 20 млрд рублей. Отечественный рынок может сохранить свои достижения, хотя рост до новых максимумов по индексу МосБиржи откладывается. Торговая война США и КНР может оказаться выгодной для многих компаний РФ как по линии экспорта сырьевых и продовольственных товаров, так и реэкспорта определённого оборудования", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.