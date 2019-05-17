В ближайшее время сложно ждать какого-либо значимого ослабления рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль пытался укрепляться на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4715 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,8%, недельная осталась на уровне 7,86%, а месячная - 8,06%. Рубль явно пользуется поддержкой нефти, которая пытается выйти выше отметки $73 за баррель Brent. Кроме того, на рынке ОФЗ сохраняется позитивная динамика. В сложившихся условиях рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют в мире. От сырьевых коллег AUD, CAD и NZD он отличается тем, что разрыв между ставкой и инфляцией остаётся существенно положительным, а не отрицательным. Поэтому в ближайшее время сложно ждать какого-либо значимого ослабления российской валюты", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.