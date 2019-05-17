Котировки Brent в ближайшие дни могут нацелиться на 75 долларов - ИК "Велес Капитал"

"Нефтяные цены не оставляют попыток роста и прибавляют около 0,5-1% на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Котировки Brent в ближайшие дни могут нацелиться на 75 долларов, а WTI - в район 65 долларов. Инвесторы на этот раз не обратили существенного внимания на данные о росте запасов "черного золота" в США на прошлой неделе, которые были частично компенсированы снижением нефтедобычи и запасов бензина. На выходных интересные новости могут поступить со встречи мониторингового комитета ОПЕК+", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.