Рубль прервал ралли, но падать не спешит, несмотря на ухудшение внешнего фона - БКС

"Пара USD/RUB в пятницу открылась вверх, после чего спустилась в "красную зону", торгуясь сейчас в небольшом минусе, - указывает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB на старте сессии продемонстрировала восходящий импульс, однако затем также перешла к сдержанному снижению, отскочив к текущему моменту. Российская валюта к завершению предыдущей сессии существенно скорректировала внутридневной рост, что было вызвано некоторым ухудшением внешнего фона, в основном связанным с возобновлением нисходящей динамики развивающихся валют. Сегодня данный сектор также находится под давлением. В целом ситуация на мировых рынках вновь отражает беспокойство инвесторов по поводу торговых переговоров между США и Китаем. Эти настроения вызваны заявлением официального представителя министерства торговли КНР, согласно которому китайская сторона не видит смысла в приезде в Пекин делегации из США, т. к. Штаты постоянно усиливают торговые разногласия между двумя странами, что вредит переговорному процессу".

Тем не менее, глобальные инвесторы пока не драматизируют эту ситуацию: рисковые активы реагируют умеренным снижением на некоторое усиление внешнеторговой неопределенности, отмечает эксперт "БКС Брокер". В основной данный фактор способствует активному росту доллара по отношению к ключевым мировым валютам. Несмотря на умеренно неблагоприятный внешний фон, рубль не спешит развивать нисходящую коррекцию. После негативного открытия российская валюта быстро перешла к сдержанному укреплению. Основным фактором стабильности рубля остается устойчивая позитивная тенденция российского долгового рынка. Индекс гособлигаций RGBI продолжает поступательно расти третью сессию подряд, вновь переписав девятимесячную вершину.