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17 мая 2019 года 13:40
Если коррекция биткоина не получит своего развития ниже $6000, то на рынок могут хлынуть новые покупатели - FxPro
"Неспособность устойчиво преодолеть пороговые $8000 вылилась в падение биткоина на $1400, причем произошло это в течение лишь нескольких часов, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Судя по всему, часть игроков решила выйти из Биткоина, посчитав, что ралли уже себя исчерпало. Однако, разумеется, были и те, кто вошел на рынок на радостях, а вышел под траурный марш. Сейчас BTC торгуется уже около $7300, частично восстановившись после падения к $6600 и показывая иронию непостоянства рынка. Аналитики отмечают, что снижение было вызвано крупным, на несколько тысяч биткоинов, ордером на продажу на Bitstamp. Это также стало спусковым крючком для коррекции цен на основные альткоины, большинство из которых до сих пор теряют более 10% к уровням предыдущего дня". Со стороны теханализа, Биткоин натолкнулся на сопротивление вблизи $8200, которое в июле прошлого года также остановило рост цен. RSI на дневных графиках отмечает дивергенцию: новые максимумы за последний месяц не подтверждены пиковыми значениями этого индикатора, а, значит, принимать их на веру пока нельзя, уверен А. Купцикевич. Еще более эксперта настораживает, что RSI резко упал в область ниже 70, вероятно обозначив начало более продолжительной коррекции. "Интересно, что распродажа произошла как раз на следующий день после того, как 50-дневная средняя пересекла 200-дневную снизу вверх. В теханализе это считается сильным сигналом на покупку. Если коррекция не получит своего развития ниже 6000, то на рынок могут хлынуть новые покупатели, которые непременно захотят вступить в игру на откате. На фоне повышенной волатильности, SEC США отложила рассмотрение заявки на запуск биткоин-ETF от компании Bitwise. Столь длительное томление ожиданием способно усилить реакцию рынка в случае положительного решения в какой-то момент в будущем. На предстоящих выходных может определиться дальнейшее направление ценовой динамики биткоина и всего рынка криптовалют в целом. Пока больше признаков того, что откат был краткосрочным, и общий тренд на рост все-таки сохранится, как минимум, до конца лета", - заключает аналитик FxPro.
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17 мая 2019 года 15:03
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.17 мая 2019 года 10:26
Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам на нефть - Промсвязьбанк
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.16 мая 2019 года 15:00
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.16 мая 2019 года 12:38
ITI Capital открыл новую торговую "покупка "ЛУКОЙЛа" с потенциалом роста не менее 7-10% в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Срок торговой идеи - до конца июня текущего года. Стоп-лосс - 4800 рублей. Текущая цена: 5 065... читать дальше
.16 мая 2019 года 11:29
Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы растут, следуя динамике прошедшего торгового дня. Контракты на Brent достигают отметки немногим выше $72/bbl, фьючерсы на WTI торгуются в районе $62,3/bbl. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.... читать дальше
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