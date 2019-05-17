Индексу МосБиржи сложно преодолеть сильное техническое сопротивление 2590 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс МосБиржи "стоит на месте". Индекс развивающихся рынков от MSCI начиная со вторника притормозил рост, и это является для биржевых "быков" сдерживающим фактом. Индексу МосБиржи сложно преодолеть сильное техническое сопротивление 2590 пунктов. С 10 апреля мы увидели несколько попыток "быков" пробить этот уровень наверх, но пока они безуспешны. Если инвесторы почувствуют, что две крупнейшие экономики мира движутся к скорому перемирию, они пойдут на риск и станут активно покупать акции на развивающихся рынках. Но пока сигналы от США и Китая очень противоречивы. Трамп публикует оптимистичные твиты, а в это время его администрация пытается ограничить доступ Huawei Technologies Co. к рынку США. Позитивный момент для нашего рынка - эскалация отношений Ирана и США. Благодаря этому нефтяные цены находятся на высоких уровнях и США нужны новые союзники в решении своих геополитических проблем. Вопрос санкций против РФ стоит не так остро как раньше. На днях госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом. Есть сигналы потепления и в "санкционной войне". К примеру, дипломаты ФРГ считают что России стоит вернуть все ее права в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.