Китайская статистика вносит позитив на рынок железной руды и стали - Julius Baer

"На первый взгляд, опубликованная на этой неделе статистика по китайской экономике выглядит разочаровывающей, - указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем не менее, более пристальный взгляд на данные обнаруживает значительную порцию позитива для рынка железной руды. Прежде всего, выпуск стали в Китае в апреле достиг нового рекорда, превысив 1 млрд тонн. Это может показаться удивительным на фоне продолжающейся слабости в обрабатывающей промышленности в целом и в автомобильном секторе в частности. Однако инвестиции в недвижимость и инфраструктуру, две отрасли, являющиеся главными потребителями стали, держатся на стабильном уровне. При этом продажи земли под застройку и объем завершенного строительства продолжили сокращаться, указывая на ухудшение конъюнктуры".

Цены на сталь в Китае в этом году пока остаются выше уровня предыдущего года, тогда как они заметно опустились в Европе из-за слабого спроса и в США из-за роста предложения. Улучшению настроений на рынке, по мненикю Карстенна Менке, способствуют прогнозы сокращения добычи железной руды в Бразилии на 10% в текущем году. Подтверждая негативный эффект аварии на дамбе в январе и последовавшей остановки работы некоторых месторождений, данный фактор подтолкнул котировки к психологически важному уровню 100 долл. США за тонну.

"По нашим оценкам, дефицит предложения железной руды, который наблюдается на фоне более высокого, чем ожидалось, спроса на сырье со стороны китайских сталелитейных предприятий, уже заложен в текущие цены. Ралли в секторе может продолжиться в краткосрочной перспективе, однако на более далеком горизонте котировки будут снижаться благодаря нормализации объема предложения и замедлению роста спроса", - резюмирует специалист Julius Baer.