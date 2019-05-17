БКС открыл новую торговую идею "Лонг в ADR ЛУКОЙЛа"

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"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с ожидаемой доходностью 15% до конца августа, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

Как отмечают эксперты, бумаги "ЛУКОЙЛа" выглядят перепроданными исключительно по техническим причинам (снижение веса в индексе MSCI) при сильных фундаментальных характеристиках и мощных краткосрочных катализаторах.

По мнению аналитиков, объявленный "ЛУКОЙЛом" добровольный выкуп акций ограничивает потенциал снижения котировок бумаг компании, а погашение казначейских акций является катализатором их роста.

Кроме того, ка говорится в обзоре, совокупная дивидендная доходность по бумагам "ЛУКОЙЛа" в 2019 году может составить около 10%, доходность денежного потока в размере 13% создает дополнительный потенциал роста дивидендов.