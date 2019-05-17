Говорить о выходе из привычного "коридора" для рубля к доллару и евро пока не приходится - Локо-Банк

"Отечественная валюта продолжает укрепляться к доллару и евро на внешнем фоне и начала сегодняшний день в "зелёной зоне". Доллар - 64,6 рубля, а евро торгуется по 72,3 рубля. Однако говорить о выходе из привычного "коридора" 64-66 для доллара и 71-73 для евро пока не приходится", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.