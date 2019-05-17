БКС открыл новую торговую идею "Лонг в ADR ЛУКОЙЛа"

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с ожидаемой доходностью 15%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

Как отмечают эксперты, бумаги "ЛУКОЙЛа" выглядят перепроданными исключительно по техническим причинам (снижение веса в индексе MSCI) при сильных фундаментальных характеристиках и мощных краткосрочных катализаторах.