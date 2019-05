До лета рынок акций РФ может обновить исторические максимумы - БКС

"Расхожее выражение "Sell in may and go away" в 2019 году может не подтвердиться, - полагает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Еще совсем недавно преобладавший консенсус мнений о том, что к традиционному сезонному фактору, когда часть ликвидности с рынка утекает в кэш, добавится активизация санкционных рисков в отношении РФ и снижение нефтяных цен из-за возможного не-продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи сырья до конца 2019 года. Однако в последнее время картина несколько поменялась. Вместе с оттаявшими политическими контактами РФ и США сменяется и общий сентимент в отношении российский активов. Похоже, Трамп, наконец, захотел исполнить одно из своих предвыборных обещаний и улучшить отношения с Москвой. После результатов расследования спецпрокурора Мюллера у президента США появился оперативный простор для восстановления диалога. Обеим странам сейчас важно поддерживать контакты для разрешения кризисных ситуаций в Венесуэле, Ливии, Сирии, возможно также, что в ближайшее время активизируется диалог по Украине и ядерным программам Ирана и Северной Кореи. В таких условиях напряжение санкционного фона может ощутимо сократиться2.

Третьим фактором поддержки отечественного рынка, по мнению эксперта, может стать нефть, стоимость которой в ближайшие недели способна выйти к уровням $73-75 на фоне возможного сохранения напряженности в треугольнике США-Иран-Саудовская Аравия, а также вербальных сигналов о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи энергоносителя.

"Еще один важный момент, "ответственный" за риск-аппетит на глобальном уровне - торговая сделка США и Китая, - указывает Сергей Дейнека. - По нашему мнению, последние сигналы говорят о том, что стороны вскоре могут приблизиться к заключению торговой сделки. Запас "любезностей", которыми можно относительно безболезненно обменяться, похоже, начинает иссякать. При этом влияние дивидендных отсечек на динамику индекса Мосбиржи в условиях потенциального риск-позитива, на наш взгляд, будет минимальным. Во-первых, общерыночная конъюнктура должна способствовать тому, что значительная часть выплаченных дивидендов будет реинвестирована обратна в акции. Во-вторых, влияние данного фактора "размазано" по сезону, а заметную дискретную волатильность способны вызвать отсечки наиболее ликвидных бумаг".

По итогам недели с 8 по 15 мая средний объем длинных позиций в "голубых фишках" российского рынка увеличился на 1,2%. Это пусть и незначительное увеличение показателя, на взгляд эксперта БКС, свидетельствует о том, что часть инвесторов уже начала готовиться к преодолению круглой отметки в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи.