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17 мая 2019 года 11:21
Евро пытается отыграть потери - ГК "ФИНАМ"
В пятницу, 17 мая, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом "плюсе", пытаясь отыграть потери, понесенные днем ранее, отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. В четверг валютная пара EUR/USD находилась под давлением "евромедведей", в частности, из-за опасений относительно предстоящих выборов в Европарламент, которые состоятся на следующей неделе. Из важной макроэкономической статистики в еврозоне был опубликован профицит торгового баланса, который в марте составил 22,5 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали профицит в размере 19,9 млрд евро. Индекс доверия инвесторов Sentix в мае составил 22,5 пункта против прогноза 1,4 пункта. В Италии вышли данные по профициту торгового баланса, который в марте составил 4,625 млрд евро по сравнению с профицитом в размере 3,238 млрд евро в феврале. В США было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 212 тыс. против прогноза 220 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае составил 16,6 пункта по сравнению с 8,5 пунктами в апреле. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 9 пунктов. Также вчера состоялось выступление члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, которая сообщила, что рынок труда продолжает оставаться сильным, а уровень инфляции скоро достигнет целевого ориентира в 2%. "Сегодня участникам рынка стоит проследить за выходом данных по окончательному индексу потребительских цен в еврозоне. Аналитики ожидают, что в апреле показатель увеличился на 0,7%. В США будут опубликованы индекс опережающих индикаторов и предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Согласно нашим ожиданиям, первый показатель в апреле вырос на 0,2%, а второй показатель в мае составил 97,5 пункта. Также сегодня состоится выступление вице-президента ФРС Ричарда Клариды. На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD торгуется в рамках среднесрочного нисходящего клина с верхней границей около 1,1232. Нижняя границы фигуры стремится к 1,1080. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, а также находятся около зоны перепроданности, поэтому допускается коррекционный отскок", - заключает специалист ГК "ФИНАМ".
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