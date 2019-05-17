Цена нефти Brent выросла на фоне усиления геополитической напряженности в Персидском заливе - Банк "Санкт-Петербург"

"Цена нефти Brent вчера в моменте превышала отметку $73,3/барр. на фоне усиления геополитической напряженности в Персидском заливе. Ответственность за серию атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, расположенные в Ормузском проливе, ряд стран возложили на Иран. США - одни из тех, кто подозревают Иран в совершении противодействий в отношении объектов ключевых членов ОПЕК. Вчера военные корабли США вошли в воды Персидского залива, что усилило беспокойства инвесторов. Сегодня утром котировки торгуются около $72,6/барр. Ормузский пролив является одним из важнейших "коридоров", по которому транспортируется около четверти мировой нефти. При этом контроль над водами пролива принадлежит Тегерану. Ранее иранские власти неоднократно угрожали перекрыть Ормузский пролив из-за ужесточения санкций США, что потенциально может вызвать существенные перебои в поставках нефти.

Сегодня состоится заседание технического комитета ОПЕК и не-ОПЕК (проходит каждый месяц), а на воскресенье запланировано заседание министерского мониторингового комитета картеля (проходит каждые два месяца, Министр энергетики РФ Александр Новак принимает участие). В связи с сохраняющейся геополитической неопределенностью странам-экспортерам придется принять непростое решение относительно объемов увеличения добычи для балансировки мирового рынка нефти. Однако ключевым фактором неопределённости остаются "торговые войны", которые усиливают страхи замедления роста мировой экономики и снижения спроса на нефть", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".