Сегодня ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 64,50-65 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Пара доллар/рубль провела вчерашний день в узком диапазоне 64,40-64,70 руб/долл. Поводов для роста волатильности в рубле пока, скорее, не наблюдается. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) на этой неделе приостановил свое снижение вблизи отметки в 1620 пунктов (минимумы с января), и в последние три торговые сессии валюты EM не демонстрируют направленной динамики. С точки зрения сантимента некоторое давление на российские активы может оказать вчерашнее решение властей США расширить «список Магницкого» и комментарии дипмиссии РФ о готовности осуществить ответные действия. Однако в целом опыт последних кварталов показывает, что принятие санкционных мер нефинансового характера не оказывает значительного влияния на российские рынки. В базовом сценарии сегодня ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 64,50-65 руб/долл. Фундаментально по-прежнему видим некоторый потенциал для укрепления российской валюты, однако драйверов для реализации потенциала пока не наблюдается", - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский.