Цены не нефть завершают неделю на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

"В ходе утренних торгов нефтяные котировки корректируются вниз после уверенного роста днем ранее. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72,5, WTI - $62,9. Давление на контракты усилилось после публикации информации о том, что Китай не заинтересован в продолжении торговых переговоров с США. Сегодня заявления китайской стороны оказывают негативное влияние на рисковые активы. Тем не менее, цены не нефть завершают неделю на комфортных уровнях на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Вчера Саудовская Аравия официально обвинила Иран в организации вооруженных нападений на свои нефтяные танкеры и объекты нефтепровода "Восток-Запад". Таким образом, опасения по поводу сокращения предложения на мировом рынке сырья в результате нестабильной ситуации на Ближнем Востоке положительно влияют на нефтяные котировки. В предстоящее воскресенье состоится министерская встреча ОПЕК+, на которой страны, скорее всего, обсудят целесообразность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца года, однако финальное решение по данному вопросу, на наш взгляд, будет принято уже на аналогичной встрече в июне", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".