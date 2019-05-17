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Главная / Аналитикам / Аналитика / Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам на нефть - Промсвязьбанк
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17 мая 2019 года 10:26
Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам на нефть - Промсвязьбанк
"Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать нефти поддержку, способствуя удержанию сырья в диапазоне 70-73 долл./барр. В предстоящие выходные пройдёт министерский комитет ОПЕК+, где могут быть даны рекомендации относительно дальнейшей судьбы соглашения в преддверии саммита картеля в июне. По мере затухания геополитической напряжённости ждем переключения внимания инвесторов на эту тему. В фокусе - насколько быстро заместится выпадающая иранская нефть и насколько ухудшится баланс на рынке нефти. На ближ.неделю от нефти ждем теста нижней границы диапазона 70-73 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.
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17 мая 2019 года 15:03
"Нефтяные цены не оставляют попыток роста и прибавляют около 0,5-1% на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Котировки Brent в ближайшие дни могут нацелиться на 75 долларов, а WTI - в район 65 долларов. Инвесторы на этот раз не обратили существенного внимания на данные... читать дальше
.17 мая 2019 года 13:40
Если коррекция биткоина не получит своего развития ниже $6000, то на рынок могут хлынуть новые покупатели - FxPro
"Неспособность устойчиво преодолеть пороговые $8000 вылилась в падение биткоина на $1400, причем произошло это в течение лишь нескольких часов, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Судя по всему, часть игроков решила выйти из Биткоина, посчитав, что ралли уже себя исчерпало. Однако,... читать дальше
.17 мая 2019 года 12:27
"На первый взгляд, опубликованная на этой неделе статистика по китайской экономике выглядит разочаровывающей, - указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем не менее, более пристальный взгляд на данные обнаруживает значительную порцию позитива... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:21
В пятницу, 17 мая, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом "плюсе", пытаясь отыграть потери, понесенные днем ранее, отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. В четверг валютная пара EUR/USD находилась под давлением "евромедведей", в... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:15
Цена нефти Brent выросла на фоне усиления геополитической напряженности в Персидском заливе - Банк "Санкт-Петербург"
"Цена нефти Brent вчера в моменте превышала отметку $73,3/барр. на фоне усиления геополитической напряженности в Персидском заливе. Ответственность за серию атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, расположенные в Ормузском проливе, ряд стран возложили на Иран. США - одни из тех, кто... читать дальше
.17 мая 2019 года 10:38
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки корректируются вниз после уверенного роста днем ранее. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72,5, WTI - $62,9. Давление на контракты усилилось после публикации информации о том, что Китай не заинтересован в продолжении торговых переговоров с США.... читать дальше
.17 мая 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают расти. читать дальше
.16 мая 2019 года 15:00
Ухудшение прогноза роста спроса на нефть в 2019 г. может вызвать некоторую негативную реакцию - БКС Глобал Маркетс
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 90 тыс. барр. в сутки, пишет Интерфакс. Теперь агентство ожидает, что к концу года мировой спрос на нефть достигнет 100.4 млн барр. в сутки. В большей степени спрос будут стимулировать страны, не... читать дальше
.16 мая 2019 года 12:38
ITI Capital открыл новую торговую "покупка "ЛУКОЙЛа" с потенциалом роста не менее 7-10% в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Срок торговой идеи - до конца июня текущего года. Стоп-лосс - 4800 рублей. Текущая цена: 5 065... читать дальше
.16 мая 2019 года 11:29
Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы растут, следуя динамике прошедшего торгового дня. Контракты на Brent достигают отметки немногим выше $72/bbl, фьючерсы на WTI торгуются в районе $62,3/bbl. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.... читать дальше
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