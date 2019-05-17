Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам на нефть - Промсвязьбанк

"Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать нефти поддержку, способствуя удержанию сырья в диапазоне 70-73 долл./барр. В предстоящие выходные пройдёт министерский комитет ОПЕК+, где могут быть даны рекомендации относительно дальнейшей судьбы соглашения в преддверии саммита картеля в июне. По мере затухания геополитической напряжённости ждем переключения внимания инвесторов на эту тему. В фокусе - насколько быстро заместится выпадающая иранская нефть и насколько ухудшится баланс на рынке нефти. На ближ.неделю от нефти ждем теста нижней границы диапазона 70-73 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.