Негативные и позитивные факторы для рубля в целом уравнивают друг друга - FxPro

Пара USD/RUB в четверг в ходе торгов опускалась ниже 64,50, но к концу дня вернулась к 64,65 за счет укрепления доллара на мировом валютном рынке. EUR/RUB снизилась в четверг на 24 копейки, до 72,21, а внутри дня "проваливалась" под 72. Участники рынков сохраняют настороженность относительно акций и сырьевых валют. Отдельно стоит выделить дальнейшее ослабление юаня к 6,94 за доллар. Китайская валюта стоила дешевле лишь непродолжительное время в конце прошлого года на пике страхов относительно торговых войн. Австралийский и новозеландский доллары в тренде на снижение второй и третий месяц соответственно. Эти валюты часто выступают хорошим индикатором настроений инвесторов к китайской экономике. Снижение заставляет с осторожностью прогнозировать динамику рубля. Стоит также отметить, что нефть и геополитика пока на стороне российской валюты. Котировки Brent вчера поднимались выше 72, обновив трехнедельные максимумы. Лучше сохранять осторожность относительно прогнозов по Brent, так как геополитика может резко измениться за выходные. Более значимым и долгосрочным фактором пока видится замедление мировой экономики вследствие торговых конфликтов, а также общее стремление инвесторов сократить позиции по акциям, что способно негативно повлиять на нефтяные котировки. Зачастую, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич, цены на эти активы движутся в тандеме. Негативные и позитивные факторы для рубля в целом уравнивают друг друга, поэтому в пятницу в ходе торгов российская валюта, как ожидается, будет находиться в фарватере общей динамики валютного рынка, предположительно ослабляясь к доллару и прибавляя к евро.